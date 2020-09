Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans.

Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen dringt der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans auf massive Investitionen in die Infrastruktur. "Wir dürfen unser Land, die Städte und Gemeinden nicht länger kaputtsparen", sagte Walter-Borjans der "Bild".



Es müsse dringend in Verkehr, Digitalisierung, Umweltschutz und Krankenhausversorgung investiert werden. "Daher muss es im Koalitionsausschuss am Sonntag auch Ergebnisse für ein Langzeit-Investitionspaket geben", sagte Walter-Borjans.