SPD-Chef Schulz drückt bei der GroKo auf die Bremse. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die SPD will nach den Worten ihres Vorsitzenden Martin Schulz vor dem Start von Koalitionsverhandlungen zunächst intern beraten. Die SPD werde nach dem Parteitag jetzt erstmal beraten, wie man in die Gespräche gehen werde, sagte Schulz nach einer Sitzung der Bundestagsfraktion. "Auf welcher Grundlage, welcher strukturellen und auch mit welcher personellen Zusammensetzung", sagte er.



Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD wollten sich am Abend treffen und über den weiteren Ablauf sprechen.