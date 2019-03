Recep Tayyip Erdogan im Wahlkampf in der Türkei. Archivbild

Eine Woche vor den wichtigen Kommunalwahlen in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan Währungsspekulanten mit Konsequenzen gedroht. Diejenigen, die "provokative Aktionen" unternähmen und auf einen Kursverfall der Lira setzten, müssten einen "sehr hohen Preis zahlen", sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.



"Ich wende mich an diejenigen, die am Vorabend der Wahl solchen Aktionen beitreten, wir kennen Eure Identität, wir wissen, was Ihr gemacht habt", sagte Erdogan.