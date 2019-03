Denn die wirtschaftliche Lage ist bedrückend. Entsprechend weisen Umfragen sie als größte Sorge der Wähler aus. Das Land ist vor allem in den letzten Monaten ökonomisch in Schieflage geraten; in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres ist die türkische Wirtschaft in eine Rezession abgetaucht. Die Arbeitslosigkeit liegt offiziell bei 13,5 Prozent - dies ist der höchste Stand seit 2010. Innerhalb nur eines Jahres ist die Zahl der Arbeitslosen um rund eine Million Menschen gestiegen. Und die Fallhöhe des ökonomischen Absturzes ist umso höher, als das Wachstum 2017 noch bei sieben Prozent lag.



Turbulenzen an den Finanzmärkten und ein weiterer Verfall der Lira sind angesichts der schwierigen ökonomischen Lage auf den letzten Metern des Wahlkampfes so ziemlich das Letzte, was Erdogan gebrauchen kann. Denn wertet die türkische Währung weiter ab, treibt das die Preise im Land noch höher. Im Februar lag die Inflation in der Türkei bei fast 20 Prozent. Und das, obwohl die Leitzinsen der Notenbank bei sage und schreibe 24 Prozent liegen. Betroffen von der hohen Preisteuerung sind vor allem die ärmeren Schichten der Gesellschaft, weil deren Ausgaben bei geringen Einnahmen überdurchschnittlich steigen.