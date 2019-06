Laut Patricia Espinosa ist die Klima-Situation sehr dringlich.

Vor einer großen UN-Klimakonferenz in Bonn hat die Klimachefin der Vereinten Nationen, Patricia Espinosa, Verständnis für die Protestbewegung Fridays for Future geäußert. "Wir begrüßen ihre inspirierenden Stimmen als Teil unserer allgemeinen Anstrengungen, den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen", sagte Mexikos Ex-Außenministerin.



Gerade junge Menschen könnten die Welt verändern. Das zehntägige Treffen in Bonn beginnt am Montag, erwartet werden 3.000 Experten aus aller Welt.