Anschlag vor einem Krankenhaus in Afghanistan.

Quelle: Ahmad Wali Sarhadi/AP/dpa

Bei einem Anschlag vor einem Krankenhaus in der südafghanischen Provinz Sabul sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Zudem gab es laut lokalen Behörden mehr als 90 Verletzte.



Demnach detonierte am frühen Morgen in der Provinzhauptstadt Kalat ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen in einer Straße zwischen dem staatlichen Krankenhaus und einem Gebäude des afghanischen Geheimdienstes NDS. Die Taliban reklamierten den Angriff für sich. Ziel sei das Gebäude des Geheimdienstes gewesen.