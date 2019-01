Die CDU will das Papier an diesem Montag verabschieden.

Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die CDU will die Lebensverhältnisse in Ostdeutschland 30 Jahre nach dem Mauerfall stärker als bisher dem Westen angleichen und so gegen das weitere Erstarken von Protestparteien angehen. Der Angleichungsprozess stagniere seit über zwölf Jahren, heißt es in einem Papier, das die CDU-Spitze an diesem Montag verabschieden soll.



Viele Ost-Regionen hätten mit Abwanderung und Überalterung zu kämpfen, im Lohngefüge und bei den Renten bestünden Unterschiede fort, heißt es in dem Papier weiter.