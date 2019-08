Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Archivbild

Zwei Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor einer Spaltung des Landes gewarnt. Er wünsche sich Wahlen als Momente, "in denen wir als Land zusammenkommen", sagte Steinmeier bei der Eröffnung des Bürgerfestes in Schloss Bellevue.



Leidenschaft und der Streit um die Zukunft gehörten dazu. "Aber eins sage ich ganz deutlich: Treibt unser Land nicht auseinander!" An diese Verantwortung solle auch jeder denken, der in die Wahlkabine geht, mahnte er.