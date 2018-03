Die Leipziger Buchmesse beginnt in der nächsten Woche. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Woche vor Beginn der Leipziger Buchmesse haben Studierende und Mitarbeiter deutschsprachiger Literaturinstitute den Ausschluss rechter Verlage gefordert. In einem offenen Brief wandten sie sich an die Stadt Leipzig.



Darin hieß es, die Messeleitung trage eine Mitverantwortung dafür, "dass sich rassistische, sexistische, geschichtsrevisionistische und homophobe Positionen in Parlamenten und auf der Straße normalisieren und etablieren konnten und weiterhin können".