Vor einem Krisengespräch über Luftreinheit in Brüssel hat Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) Versäumnisse der Bundesregierung eingeräumt. Die Bemühungen im Kampf gegen verdreckte Luft in Städten reichten aus Sicht der EU-Kommission vermutlich nicht aus, um eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof abzuwenden, sagte sie dem Südwestrundfunk.



Gleichzeitig appellierte sie an die Autoindustrie, Dieselfahrzeuge "sauber zu bekommen". Hendricks war zur EU-Kommission einbestellt worden.