Die Wirtschaft zeigte sich hocherfreut über Corbyns Absichten. Aber ohne selbst an der Macht zu sein, sind seine Worte nicht viel wert. Doch das könnte seine Rede ändern. Denn im Parlament wird zurzeit über das "Trade Bill"-Gesetz debattiert. Unter anderem über zwei Zusätze, die die Rebellen für den weichen Brexit in der konservativen Partei eingebracht haben. Sie wollen die Regierung zwingen, dass Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleibt. Zusammen mit den Labour-Abgeordneten hätten sie nun die Möglichkeit, die Zusätze durchzudrücken. Und damit der Regierung die Hände zu binden. Was Erz-Brexiteer und Außenminister Boris Johnson via Twitter so deutet: "Der Umfaller Corbyn betrügt die, die für den Austritt gestimmt haben. Nur um eine Abstimmung im Parlament zu gewinnen. Zynisch, eine Täuschung." Was er nicht erwähnt: Verliert die Regierung diese Abstimmung, die erstmal verschoben wurde, liegt ihre Brexit-Strategie in Trümmern. Rücktritt dann wohl kaum zu vermeiden.