Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte beim EU-Gipfel. Quelle: Thierry Roge/BELGA/dpa

Italien hat beim EU-Gipfel erste Beschlüsse blockiert. Ministerpräsident Giuseppe Conte wolle zunächst die geplante Debatte über die EU-Migrationspolitik abwarten, hieß es aus italienischen Regierungskreisen in Brüssel. Eine Pressekonferenz der EU-Spitzen wurde abgesagt.



Conte hatte schon zuvor gedroht, die gesamte Gipfelerklärung nicht mitzutragen, wenn die EU-Partner seiner Regierung beim Thema Asyl nicht entgegenkommen. In Italien kommen jährlich Zehntausende Migranten aus Nordafrika an.