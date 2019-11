Geldbote vor Möbelhaus in Frankfurt überfallen und angeschossen.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Ein Geldbote ist vor einem Möbelhaus in Frankfurt angeschossen und schwer verletzt worden. Ein Mann hatte den 56-jährigen Boten einer Geldtransportfirma an einem Seiteneingang des Geschäftes überfallen, wie die Polizei sagte.



Demnach kam es zu einem Schusswechsel, bei dem der Geldbote getroffen wurde. Er kam dem Sprecher zufolge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter, der laut Zeugenaussagen einen weißen Kapuzenpullover getragen haben soll.