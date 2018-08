Die anhaltende Dürre verursacht hohe Ernteausfälle. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Bund beharrt vor möglichen Nothilfen für Bauern wegen der Dürre auf einer umfassenden Auswertung der finanziellen Folgen. Nach ersten Schadens-Schätzungen müssten die Länder noch nacharbeiten, um eine Vergleichbarkeit der Erhebungsgrundlage zu gewährleisten, teilte das Bundesagrarministerium mit. Zuvor hatte es in Berlin ein Treffen mit Experten der Länder gegeben.



Neben Ernteausfällen will der Bund bei der Bewertung außerdem auch Preissteigerungen mit in den Blick nehmen.