Zur Münchner Sicherheitskonferenz werden ab Freitag 600 Experten für Sicherheitspolitik erwartet, darunter 35 Staats- und Regierungschefs sowie 80 Außen- und Verteidigungsminister. Trotz einiger Absagen rechnen die Organisatoren damit, dass das diesjährige Expertentreffen das "wichtigste und größte" seit der Gründung vor mehr als 50 Jahren wird. Konferenzleiter Wolfgang Ischinger begründete das am Montag bei einer Auftakt-Pressekonferenz in Berlin unter anderem damit, dass die Delegationen aus den USA und China so groß und prominent besetzt seien wie noch nie.