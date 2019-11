Recep Tayyip Erdogan (l) und Emmanuel Macron.

Quelle: Oliver Weiken/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat vor einem Nato-Gipfel in der kommenden Woche den französischen Präsidenten Emmanuel Macron scharf angegriffen. Zu dessen jüngsten Bemerkungen über die Nato sagte Erdogan während einer Rede in Istanbul, dass sie das "Beispiel einer kranken Ideologie" seien.



"Was sagt er? 'Die Nato ist hirntot'." Erdogan ging Macron persönlich an: "Lassen Sie erstmal Ihren Hirntod überprüfen." Macron hatte den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien kritisiert.