Donald Trump

Quelle: reuters

US-Präsident Donald Trump hat in Aussicht gestellt, seinen länger erwarteten Friedensplan für den Nahen Osten binnen weniger Tage vorzustellen. Voraussichtlich werde das noch vor dem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und dessen Herausforderer Benny Gantz am Dienstag in Washington passieren, sagte Trump.



Zudem habe man auch "kurz" mit den Palästinensern geredet. "Ich bin sicher, sie werden vielleicht zuerst negativ reagieren, aber es ist tatsächlich sehr positiv für sie", sagte Trump.