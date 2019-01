Blick in die Knesset, dem Parlament Israels. Archivbild

Quelle: Abir Sultan/EPA/dpa

Vor den vorgezogenen Parlamentswahlen in Israel spaltet sich die Opposition: Der Chef der Arbeitspartei, Avi Gabbay, kündigte die Zionistische Union mit der Partei Hatnua der Oppositionsführerin Zipi Livni auf.



"Ich glaube immer noch an Partnerschaft, an Verbindungen, um ein großes Lager zu vereinen, das von Veränderung überzeugt ist", sagte Gabbay. Dies sei aber im Bündnis mit Livni nicht der Fall gewesen. Livni erklärte kurz darauf bei Twitter, es sei "gut, dass alle Zweifel geklärt wurden".