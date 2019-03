Der Frachter wollte der "Viking Sky" (im Bild) helfen.

Quelle: Frank Einar Vatne/NTB scanpix/dpa

Auf dem Weg zu dem vor der Küste Norwegens in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" ist ein Frachter ebenfalls in Seenot geraten. Bei dem Frachtschiff "Hagland Captain" sei ebenfalls der Motor ausgefallen, woraufhin es Schlagseite bekommen habe, teilte der südnorwegische Rettungsdienst mit.



Zwei Rettungshubschrauber, die auf dem Weg zur "Viking Sky" waren, wurden umgeleitet. Die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffes verzögere sich dadurch. Die Menschen an Bord seien aber sicher.