Moon Jae In (l) schüttelt die Hand von Kim Yo Jong (r). Quelle: -/YNA/dpa

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat vor der Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un getroffen.



Die 30-jährige Kim Yo Jong ist das erste Mitglied der seit drei Jahrzehnten in Nordkorea herrschenden Kim-Familie, die den Süden der koreanischen Halbinsel besucht. Moon will am Samstag bei einem Mittagessen zu einem längeren Gespräch mit der Kim-Schwester und dem protokollarischen Staatsoberhaupt Kim Yong Nam zusammentreffen.