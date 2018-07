In den letzten Monaten fanden Tausende Doping-Kontrollen statt. Quelle: Peter Kneffel/DPA/dpa

Vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang sind weltweit mehr als 16.000 Doping-Kontrollen veranlasst worden. Seit dem 1. April 2017 und bis zum 31. Januar sind rund 6.000 Wintersportler aus über 60 Ländern getestet worden, die als Starter für die Spiele in Südkorea infrage kamen.



Dies waren zwei Drittel mehr Tests als vor den Winterspielen in Sotschi, wie das Internationale Olympische Komitee mitteilte. Vor vier Jahren hatte der russische Gastgeber Doping-Proben manipuliert.