heute.de: Wie Sie in der ersten Antwort erwähnt haben, gibt es viele Konflikte in den islamischen Ländern und der arabischen Welt. Was halten all die anderen islamischen Länder vom Besuch des Papstes in den VAE?



Nahyan bin Mubarak Al Nahyan: Die Reaktionen, die wir hatten, sind sehr positiv. Sie sagten, dass seiner Heiligkeit, dem Papst, großer Respekt von allen Menschen entgegengebracht wird. Wir haben nichts als positive Rückmeldungen bekommen, den Papst willkommen zu heißen. Jeder will zur Messe kommen. Nur leider haben wir keinen größeren Platz, um alle unterzubringen. Aber es gibt eine sehr offene, einladende Haltung gegenüber dem Besuch.



heute.de: Was den Zeitpunkt angeht: Warum jetzt, warum ist der Papstbesuch jetzt wichtig?



Nahyan bin Mubarak Al Nahyan: Wie Sie gerade gesagt haben: Weil wir in dieser Region in einer Welt leben, in der es viele Konflikte gibt. Und zwar nicht nur zwischen Muslimen und Christen, sondern auch zwischen Muslimen untereinander, in vielen anderen Bereichen - es gibt keinen Frieden. Und der Besuch des Papstes, da bin ich sicher, kann einen Beitrag zum Frieden in der gesamten Region leisten.