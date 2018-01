Brandanschlag auf eine Kirche am 12. Januar 2018 in Santiage de Chile (Archiv) Quelle: ap

Kurz vor dem Besuch von Papst Franziskus in Chile ist erneut ein Brandanschlag auf eine Kirche in dem südamerikanischen Land verübt worden. Bei dem Anschlag auf die Kirche San Agustin in Melipilla sei nur geringer Sachschaden entstanden, berichtete das Nachrichtenportal Emol.



Zuvor waren bereits vier Brandanschläge auf Kirchen in der Hauptstadt Santiago de Chile verübt worden. In zwei weiteren Fällen hatten die Zünder der Brandsätze versagt. Der Papst wird am Montag in Chile erwartet.