Premierminister von Großbritannien Boris Johnson. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Regierung und Parlament waren einen Tag vor der Rückkehr des Parlaments aus der Sommerpause in London auf Kollisionskurs. Die Regierung sagte Gespräche mit konservativen Abgeordneten, die den Regierungskurs ablehnen, abrupt ab.



Die Gegner eines ungeregelten Austritts wollen nach der Rückkehr des Unterhauses am Dienstag ein Gesetz in die Wege leiten, das einen ungeregelten EU-Austritt verhindern soll. Die Regierung hält trotz massiver Kritik an ihrem Vorhaben fest, das Parlament nächste Woche für vier Wochen zu schließen.