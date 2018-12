Naftali Bennett (l.) und Ajelet Schaked. Archivbild

Vor der Parlamentswahl in Israel haben zwei prominente Minister der rechten Siedlerpartei die Gründung einer neuen Partei angekündigt. Laut Erziehungsminister Naftali Bennett und Justizministerin Ajelet Schaked soll die neue Partei eine Partnerschaft säkularer und religiöser Kräfte sein.



Das Abgeordnetenhaus in Jerusalem hatte sich am Mittwochabend aufgelöst und damit den Weg für eine vorgezogene Parlamentswahl am 9. April freigemacht. Regulär sollte erst im November 2019 gewählt werden.