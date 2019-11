Ministerpräsident von Spanien Pedro Sanchez. Archivbild

Zur spanischen Parlamentswahl am Sonntag hat Ministerpräsident Pedro Sanchez vor der "aggressiven Politik der extremen Rechten" gewarnt. Spanien müsse sich "ernsthaften Bedrohungen" und "dem Gespenst des Franquismus" stellen, sagte er dem Sender Cadena Ser.



Sanchez warnte vor der Politik der rechtsextremen Vox-Partei, die an das Erbe des Diktators Francisco Franco anknüpft. Den Umfragen zufolge könnte die Partei doppelt so viele Sitze wie bislang (24) erringen, weil sie durch die Katalonien-Krise Aufwind erhalten hat.