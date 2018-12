UN-Blauhelmsoldaten im Kongo. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach gewaltsamen Vorgehen der Polizei bei Wahlkundgebungen im Kongo fordern Menschenrechtler einen gezielten Einsatz von UN-Truppen. Blauhelmsoldaten sollten in potenziellen Brennpunkten stationiert werden, erklärte "Human Rights Watch".



Polizisten sollen in der vergangenen Woche im ganzen Land mindestens sieben Oppositionsanhänger getötet, mehr als 50 verletzt und zahlreiche Demonstranten willkürlich verhaftet haben. Am 23. Dezember soll im Kongo die Präsidentenwahl stattfinden.