So überschüttet die Wahlkommission die Russen seit Wochen mit Werbung. An fast jeder Straßenecke, per SMS, sogar mit Plakaten vor dem Saunagang wird der 18. März in Erinnerung gerufen. Im Internet kursieren absurde Videos. In einem will ein Mann auf sein Stimmrecht verzichten und wacht am nächsten Tag in einer Welt ohne Putin auf. Die Folge: Er muss mit einem schwulen Mitbewohner zusammenleben, an der Haustüre wartet ein schwarzer Polizist. Der Held erwacht rechtzeitig aus seinem Alptraum und kann noch zur Stimmabgabe eilen.