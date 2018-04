In Berlin wurde gegen den Amazon-Chef protestiert. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Verleihung eines Preises an Amazon-Gründer Jeff Bezos ist von einer Protestdemonstration begleitet worden. Mehrere hundert Amazon-Mitarbeiter von der Gewerkschaft ver.di versammelten sich vor der Springer-Konzernzentrale in Berlin.



Ver.di fordert für die Beschäftigten in Amazons Logistikzentren schon lange einen Tarifvertrag nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels. Der US-Konzern, der bundesweit mehr als 12.000 Mitarbeiter beschäftigt, verweigert Gespräche darüber.