Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Vor dem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Samstag bei Kanzlerin Angela Merkel fordert die FDP einen politischen Kurswechsel gegenüber Moskau. "Die FDP will eine andere Russlandpolitik. Russland muss wieder in den Kreis der G8-Staaten zurückkehren", sagte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner der "Passauer Neuen Presse".



Gegenwärtig versuche Putin, Europa zu spalten und die Demokratien zu destabilisieren. "Dialog ja, aber kein Ende der Sanktionen", so Lindner.