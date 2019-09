Wahlleiterin Ella Pamfilowa. Archivbild

Quelle: Maxim Shipenkov/epa/dpa

Kurz vor den Regionalwahlen an diesem Sonntag ist die Chefin der zentralen Wahlkommission in Russland nach Angaben des Innenministeriums in Moskau überfallen worden. Ein maskierter Täter sei in der Nacht in das Haus von Ella Pamfilowa eingedrungen und habe die Wahlleiterin mit einem Elektroschockgerät verletzt. Der Täter sei danach geflüchtet, Pamfilowa sei wohlauf.



Die Beamtin steht in der Kritik, weil die Kommission zur Wahl des neuen Stadtrats in Moskau Dutzende Oppositionelle nicht zugelassen hat.