Das rote Tuch der Unabhängigkeitsanhänger heißt Ines Arrimadas von der liberalen Partei Ciudadanos. Die 36-jährige Anwältin ist in Andalusien geboren und lebt erst seit fast zehn Jahren in Barcelona. Katalanisch spricht sie fließend. Sie ist aber eine erklärte Gegnerin des regionalen Nationalismus. Mit rund 23 Prozent in den letzten Umfragen, liegt sie Kopf an Kopf mit der Esquerra Republicana Catalana (ERC) von Oriol Junqueras, der aus dem Gefängnis in Madrid seinen Wahlkampf führt. Wenn Ines Arrimadas vorne liegen würde, wäre es das erste Mal seit der Rückkehr der Demokratie in Spanien, dass eine nicht nationalistische Partei die Wahl gewinnen würde. Ein Erdbeben. Vor allem im aktuellen Kontext.