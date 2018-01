Vielleicht hat Klopp in der Sekunde an das Frühjahr 2016 gedacht, als in Hoffenheim etwas zwischen einem verunsicherten Team und dessen Trainer wuchs, das im noch größeren Wunder, nämlich dem Klassenerhalt mündete. Seit damals glauben sie in Hoffenheim an die schöpferische Kraft ihres Trainers. Der sieht immer eine Chance und liefert sogar einen nachvollziehbaren Plan.