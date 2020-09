Fahnen und Bilder von Boris Nemzow. Archivbild

Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Tschechiens Hauptstadt Prag will den Platz vor der russischen Botschaft nach dem ermordeten Kremlkritiker Boris Nemzow benennen. Er hoffe, die feierliche Umbenennung könne an Nemzows Todestag (27. Februar) stattfinden, sagte Oberbürgermeister Zdenek Hrib laut "Pravo".



Ähnliche Änderungen gab es schon in Litauens Hauptsatdt Vilnius und in der US-Hauptstadt Washington. Nemzow wurde 2015 nahe des Kremls auf offener Straße erschossen. Die mutmaßlichen Mörder wurden verurteilt. Dennoch gab es immer wieder Zweifel an der Darstellung.