Die Umweltaktivisten wurden zunächst von der Polizei gestoppt.

Quelle: David Young/dpa

Aktivisten haben in Grevenbroich eine Bahnstrecke für die Kohleversorgung besetzt und damit die Zufuhr für das RWE-Kraftwerk Neurath blockiert. Laut einem RWE-Sprecher wurde der Zugverkehr auf der "Nord-Süd-Bahn" eingestellt.



Eine Sprecherin der Protestbewegung "Ende Gelände" kündigte an, die Aktivisten würden so lange bleiben, wie ihre Sicherheit gewährleistet sei. Dem RWE-Sprecher zufolge lief das Kraftwerk weiter, es gebe einen Kohlevorrat. Wie lange der ausreiche, wollte er nicht sagen.