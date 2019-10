Ermordeter Journalist Jamal Khashoggi. Archivbild

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Zum Jahrestag des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul organisieren seine Unterstützer heute eine Gedenkfeier vor der diplomatischen Vertretung des Königreichs.



An der Kundgebung nehmen seine Verlobte Hatice Cengiz und die UN-Berichterstatterin für außergerichtliche Hinrichtungen, Agnes Callamard, teil. Der "Washington Post"-Kolumnist war am 2. Oktober 2018 von einem aus Saudi-Arabien angereisten Agententeam im Konsulat des Königreichs ermordet worden.