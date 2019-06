Obwohl es auch in westdeutschen Ländern den Wunsch nach einer neuen Entspannungspolitik gibt: Der Osten Deutschlands habe "traditionell ein anderes Verhältnis zu Russland", sagt Woidke und gibt damit seinem sächsischen Kollegen recht. Kretschmer hatte dem Osten eine "andere Sicht" auf Russland bescheinigt. So erinnert Woidke an "das Geschenk der Deutschen Einheit, das gerade uns Ostdeutschen widerfahren ist". Das sei ein Vertrauensvorschuss gewesen und jetzt sei es an der Zeit, diesen Vorschuss zurückzuzahlen.