Die Spitzen der Großen Koalition trafen sich im Bundeskanzleramt.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition wollen bis unmittelbar vor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts an ihrem Konzept für den Kampf gegen die Klimaerwärmung feilen. Sie vereinbarten nach mehr als fünfstündigen Beratungen, sich am Donnerstag erneut zu treffen.



Aus Koalitionskreisen hieß es, die Gespräche seien konstruktiv gewesen. Es seien aber noch viele Details offen. Am 20. September will die Bundesregierung Beschlüsse fassen, wie Deutschland die Klimaziele einhalten kann.