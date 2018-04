Andrea Nahles traut sich den SPD-Vorsitz zu. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Die SPD-Politikerin Andrea Nahles will die Sozialdemokraten durch neue Akzente wieder aus ihrem tiefen Tal herausführen. "Das ist für mich eine ehrlich empfundene Ehre", sagte Nahles. Sie könnte die erste Frau an der Spitze in knapp 155 Jahren Parteigeschichte werden.



"Ich glaube, ich kann das, und ich kann das auch im Team mit anderen zu was Gutem machen." Nahles tritt in Wiesbaden bei einem Sonderparteitag gegen Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange an.