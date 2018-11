Migranten in Malaga (Archiv).

Quelle: Álex Zea/Europa Press/dpa

Der Zustrom von Migranten ebbt in Spanien auch kurz vor Winterbeginn nicht ab. Allein am Donnerstag seien im Mittelmeer fast 900 Menschen aus 18 Booten gerettet worden, teilte die spanische Seerettung mit.



Spanien hat Italien als Hauptziel abgelöst. So kamen 2018 nach einer jüngsten Bilanz der Organisation für Migration (IOM) 51. 000 Männer, Frauen und Kinder über die westliche Mittelmeer-Route an. Die Straße von Gibraltar ist an ihrer engsten Stelle nur 14 Kilometer breit.