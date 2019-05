Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post. Archivbild

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post hat Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles vor der Sondersitzung der Fraktion zum Rücktritt aufgefordert. "Alle Abgeordneten-Kollegen hören an der Basis, dass es mit Andrea Nahles nicht weitergehen kann", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).



"Sie verschreckt die Wähler, wir kommen mit Nahles nicht mehr an", sagte er weiter. Nahles hatte überraschend angekündigt, sich kommende Woche einer vorgezogenen Neuwahl in der Fraktion zu stellen.