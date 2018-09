Tolu warnt vor zu vielen Versprechungen an die Türkei. (Archivbild) Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Acht Monate saß Mesale Tolu in der Türkei in Haft. Vor dem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan warnt die deutsche Journalistin davor, dass die Bundesregierung "der Türkei viele Versprechungen macht" und Erdogans "Alleinherrschaft unterstützt".



In einem Interview mit der ZDF-Sendung "Frontal 21" wies Tolu darauf hin, dass sich "an der Menschenrechtslage in der Türkei nichts verändert hat". Dennoch müssten Deutschland und die Türkei im Gespräch bleiben, sagte sie.