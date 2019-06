US-Präsident Donald Trump weist London den Weg. Archivbild

Quelle: David Zalubowski/AP/dpa

Kurz vor seinem Staatsbesuch in Großbritannien hat US-Präsident Donald Trump in zwei aufsehenerregenden Interviews die Brexit-Debatte angeheizt. Nachdem er zunächst im Gespräch mit der "Sun" seine Sympathie für Boris Johnson als Nachfolger von Premierministerin Theresa May bekundet hatte, empfahl er nun in der Zeitung "Sunday Times" notfalls einen "No-Deal"-Brexit.



"Wenn Du nicht den Deal kriegst, den Du möchtest, wenn Du keinen fairen Deal kriegst, dann gehst Du raus", sagte er.