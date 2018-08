Oskar Lafontaine fordert einen Waffenstopp an Erdogan. Archivbild Quelle: Oliver Dietze/dpa

Der frühere Linken- und SPD-Chef Oskar Lafontaine hat klare Worte der Bundesregierung beim bevorstehenden Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gefordert. "Die Bundesregierung muss aufhören, Erdogan Waffen zu liefern", sagte Lafontaine in Saarbrücken.



"Und sie muss deutlich machen, dass sie den Weg in eine islamistische Diktatur in welcher Form auch immer nicht unterstützen kann." Erdogan sei jetzt auf der Suche nach wirtschaftlicher Hilfe.