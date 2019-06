Was also spricht für den 36-jährigen Polizeikommissar Wippel, was für den 51-jährigen Ursu, einen Konzert-Trompeter? Wippel setzt vor allem auf das Thema Sicherheit. Diebstähle und Einbrüche sind ein Problem in der Grenzstadt zu Polen. Wippel will die Grenzkontrollen verschärfen. "Fast jeder ist schon mal Opfer einer Straftat geworden oder kennt zumindest eine Person", die in Görlitz Opfer einer Straftat geworden sei, sagt Wippel.



Das ist wohl übertrieben und auch Wippels Partei nimmt es beim Thema Sicherheit mit der Wahrheit nicht immer ganz genau. Ausgerechnet die AfD, die gerne von "Fake News" und "Lügenpresse" spricht. Beim Thema Ausländer-Kriminalität wies eine Studie unlängst unwahre und verfälschende Pressemitteilungen der AfD nach.



Auch Ursu hält das Thema Sicherheit hoch, er weiß dass die CDU die Sorgen der Bürger jahrelang vernachlässigt hat, die Probleme mit Diebstählen und Einbrüchen in der Grenzregion wurden lange schöngeredet. Ursu setzt vor allem auf das Thema Wirtschaft. Görlitz liegt in einer strukturschwachen Region, die nach wie vor von Abwanderung bedroht ist. Sein Argument: nur in einer weltoffenen Atmosphäre kann sich die Europastadt Görlitz weiterentwickeln. "Es geht um eine Richtungsentscheidung für unsere Stadt", so Ursu. "Wollen wir eine offene Gesellschaft hier in Görlitz haben oder wollen wir eine Abschottung?"