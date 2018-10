Jair Bolsonaro Quelle: ap

Jair Messias Bolsonaro wurde am 21. März 1955 in der Stadt Glicério im Bundeststaat São Paulo geboren. Mit 18 Jahren ging er zum Militär und diente in der brasilianischen Armee unter anderem als Fallschirmjäger. Im Jahr 1988 trat er als Hauptmann in die Reserve ein. Bolsonaro heiratete im Jahr 2007 seine dritte Ehefrau, eine Sekretärin des Abgeordnetenhauses namens Michelle de Paula Firmo Reinaldo. Mit ihr hat er eine Tochter. Aus seinen beiden vorherigen Ehen stammen vier Kinder, von welchen drei selbst in der Politik aktiv sind. Sein Sohn Flávio Bolsonaro erhielt bei den Senatorenwahlen im Oktober 2018 die meisten Stimmen im Bundesstaat Rio de Janeiro.



Seine politische Karriere begann Bolsonaro, als er 1988 zur Stadtratswahl für die christdemokratische Partei (PDC) in Rio de Janeiro antrat. Das dort erhaltene Mandat gab er nach zwei Jahren wieder auf. Bei den brasilianischen Parlamentswahlen von 1990 wurde er zum Abgeordneten der PDC gewählt. Bolsonaro blieb für sechs Amtszeiten Parlamentarier auf Bundesebene und setzte sich dabei hauptsächlich für die Interessen des Militärs ein. Er war während seiner politischen Laufbahn Mitglied in insgesamt acht verschiedenen Parteien. In den Medien provoziert Bolsonaro häufig mit homophoben, rassistischen und sexistischen Aussagen. So sagte er unter anderem, dass seine Söhne zu gut erzogen seien, um schwul zu werden. Auch äußerte er, dass Frauen weniger verdienen sollten, da sie durch ihre Schwangerschaften die Unternehmen finanziell belasten. Er befürwortet die Todesstrafe und möchte die Bevölkerung bewaffnen. Für die Präsidentschaftswahlen 2018 tritt er als Kandidat der sozialliberalen Partei (PSL) an.