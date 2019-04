Petro Poroschenko.

Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Angesichts schlechter Umfragewerte will der ukrainische Präsident Petro Poroschenko im Falle einer Wahlniederlage seinen Posten räumen und das Ergebnis respektieren. Das kündigte er eine Woche vor der Stichwahl um das Präsidentenamt am Ostersonntag bei einem Auftritt im Stadion in Kiew an.



"Es wird die Wahl des ukrainischen Volkes sein, und ich werde sie respektieren - jede Wahl", sagte er. Zugleich betonte Poroschenko, Gott behüte, dass Herausforderer Wolodymyr Selenskyj gewählt werde.