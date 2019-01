Bei der Schiffskollision starben mindestens 13 Menschen.

Quelle: South Korea Ongjin County/AP/dpa

Ein Ausflug aufs Meer hat für mindestens 13 Südkoreaner ein tödliches Ende genommen. Ihr gemietetes Fischerboot mit 22 Menschen an Bord stieß vor der Westküste Südkoreas nahe Incheon mit einem größeren Tankschiff zusammen und kippte um, wie die Küstenwache mitteilte.



Südkoreas Präsident Moon Jae In ordnete uneingeschränkte Rettungsmaßnahmen an. Nach der "Sewol"-Fährkatastrophe im April 2014 mit 300 Toten wurde der damaligen Regierung vorgeworfen, nicht genug für die Rettung getan zu haben.