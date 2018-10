Nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Antara wurde in Wula Waijelu eine Brücke beschädigt, Berichte über weitere Schäden liegen bisher aber nicht vor. "Wir haben vier Erschütterungen gespürt", berichtete ein Hotelmitarbeiter in der Region in einem Telefonat mit AFP. "Die Menschen sind beim ersten Beben in Panik geraten und aus dem Hotel gerannt." Die Beben ereigneten sich fast 1.600 Kilometer südlich der Gegend auf der Insel Sulawesi, die am vergangenen Freitag bei einem mächtigen Beben und einem Tsunami schwer verwüstet worden war.