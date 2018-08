Die Muschelfischer geben sich zuversichtlich. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Schleswig-Holsteins Muschelfischer starten mit verhaltenem Optimismus in die neue Saison. "In diesem Jahr dürfte der durchschnittliche Erzeugererlös des vergangenen Jahres zwar noch überschritten werden", sagte Paul Wagner von der Erzeugerorganisation für Muschelzüchter. "Allerdings wird die Anlandemenge geringer sein."



Die Miesmuschel steht in Deutschland auf der Beliebtheitsskala ganz oben. Die gute Qualität der Ware habe auch zu steigender Nachfrage in Belgien geführt, so Wagner.